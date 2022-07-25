نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج الصف التاسع في اليمن 2022 برقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
موقع استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2022 يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء اليمن في هذا التوقيت الإعلان عن نتائج طلاب الصف التاسع في اليمن هذا العام الدراسي 2022 عن امتحانات الدور الأول التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وذلك لكي يتم الاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها الطلاب من خلال الامتحانات خالتي جاءت بناء على الجدول الرسمي المعتمد لجميع المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، وقد صرحت الوزارة ببعض التفاصيل الهامة الخاصة باستخراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتائج الصف التاسع في اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في اليمن 2022
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت خلال الأيام الأخيرة والتي جاءت من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة المنتشرة في كافة أنحاء اليمن بشكل عام، وقد أكدت أن نتائج الطلاب في هذا التوقيت تمر بالمرحلة الأخيرة وهي العمل على رصد كافة نتائج الطلاب والدرجات لكي يتم طرحها بشكلٍ إلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم اليمني، ليتم الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم فقد بسهولة.
موقع استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2022
وفي إطار تسهيل الكثير من الخدمات التعليمية على الطلاب في جميع المراحل الدراسية في مختلف أنحاء اليمن بشكل عام، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في اليمن على تقديم كافة نتائج الدور الأول الخاصة بطلاب الصف التاسع في اليمن إلكترونيا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم الضغط على أيقونة نتائج شهادة التعليم الإعدادي 2022.
- بعد ذلك يتم إدخال كل البيانات المطلوبة من الطالب بشكل صحيح والتي تتمثل في إدخال اسم طالب ورقم الجلوس.
- ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة.
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