سيارات مستعملة للبيع بأسعار مخفضة في السعودية وبحالة ممتازة

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تعلن أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عن توافر عدد كبير من السيارات المستعملة من ماركة تويوتا وهيونداي وهوندا ونيسان وهم من أشهر أنواع السيارات داخل المملكة العربية السعودية بأسعار تناسب جميع المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. للبيع سيارة نيسان ماكسيما سنة الصنع 2016 مستعملة متاح للبيع سيارة نيسان ماكسيما سنة الصنع 2016 مستعملة في مدينة البريدة.

تأتي السيارة نيسان ماكسيما بطراز جميع الكماليات أوتوماتيك S.

السيارة نيسان ماكسيما تم قيادتها 90000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة نيسان ماكسيما أوتوماتيك.

سعر بيع السيارة نيسان ماكسيما مستعملة 26000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة نيسان ماكسيما بنظام التقسيط بدفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

السيارة نيسان ماكسيما متوفرة بلون أحمر خارجي.

الوقود المستخدم في السيارة نيسان ماكسيما البنزين.

السيارة نيسان ماكسيما بها فتحة سقف ومكيف وباور وجنوط وفرش جلد ومقاعد كهربائية.

السيارة نيسان ماكسيما بها نوافذ أمامية كهربائية ونوافذ خلفية كهربائية وراديو كاسيت ومبدل أقراص وبلوتوث ومدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة نيسان ماكسيما يرجى الإتصال على 0582656948 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582656948. للبيع سيارة شيفروليه تاهو سنة الصنع 2008 مستعملة متواجد للبيع سيارة شيفروليه تاهو سنة الصنع 2008 مستعملة في مدينة الرياض.

تأتي السيارة شيفروليه تاهو بهيكل رباعي.

سعر بيع السيارة شيفروليه تاهو مستعملة 32000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه تاهو أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه تاهو البنزين.

السيارة شيفروليه تاهو تم قيادتها 262000 كيلو متر.

السيارة شيفروليه تاهو متوفرة بلون خارجي رمادي.

السيارة شيفروليه تاهو بها مرايات كهربائية وفرش جلد ومكيف وباور.

السيارة شيفروليه تاهو بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه ومدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة شيفروليه تاهو بها مثبت سرعة وجنوط وقفل مركزي للأبواب وكشافات ضباب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه تاهو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0550599186 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966550599186. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بأسعار مخفضة في السعودية وبحالة ممتازة - ثقفني

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