نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر حديقة الملك فيصل الطائف أفضل الأنشطة الممتعة للعوائل ومواعيد الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر حديقة الملك فيصل الطائف ، تمتاز حديقة الملك فيصل الطائف بأنها أفضل حديقة تحتوي على الأنشطة المختلفة والمساحات الخضراء الواسعة مع كونها مجانية الدخول لذلك فهي من أفضل الحدائق بالطائف، ونجد أن العائلة تفضل التنزه في الأماكن التي تحتوي على ملاهي للأطفال لكي يتمتع الطفل بالألعاب ويتمتع باقي افرد الأسرة بالأجواء الرائعة، كما يمكن إقامة الحفلات في الحديقة وممارسة الكثير من الرياضات المتميزة، فإن أفضل مكان للتنزه هو الحدائق وخاصة إذا كانت تشمل خدمات مختلفة مثل حديقة الملك فيصل بالطائف.

حديقة الملك فيصل الطائف

تتعدد الأنشطة بحديقة الملك فيصل حيث يوجد ملاعب بلياردو، بحيرات صناعية كبيرة بها العاب مائية رائعة وملاعب واسعة لممارسة الرياضات المختلفة مثل رياضة المشي، الجري وركوب الجمال، كما نجد بالحديقة ملاهي كبيرة للأطفال آمنة تماما ويمكن ترك الطفل بها تحت رعاية الحراس دون قلق، ومن أهم الأنشطة بالحديقة وجود مطاعم مختلفة تقدم أشهى أنواع الأكلات على مستوى العالم وبأسعار مميزة مع وجود كافيهات للمشروبات بمختلف أنواعها، كل هذا بجانب إمكانية مشاهدة الأفلام الجديدة بصالات عرض الأفلام، ويوجد أيضا إمكانية إقامة الندوات والحفلات وأعياد الميلاد.

مواعيد دخول حديقة الملك فيصل الطائف

يهتم الأشخاص بمعرفة مواعيد دخول الحديقة والتي تبدأ منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، كل هذا الوقت يمكن التمتع بالداخل بممارسة الأنشطة المختلفة ودخول صالات الألعاب أو المشي في المساحات الخضراء الكبيرة ومن الجدير بالذكر وجود مسرح لتقديم أفضل العروض مع وجود متحف الهجن ومعرض خاص ويمكن شراء الكثير من الهدايا التذكارية من داخل السوق الشعبي الموجود بالحديقة وجميع الأشياء تتواجد بأسعار مميزة جدا ومناسبة، يمكن التمتع برمي السهام بخلاف تمتع الأطفال بمنطقة الألعاب المجانية.

أسعار تذاكر حديقة الملك فيصل الطائف

يمكن دخول حديقة الملك فيصل مجانا كما يمكن التمتع بالنشطة الداخلية بشكل مجاني ولكن هناك بعض الأنشطة التي يتطلب دفع رسوم لها مثل السيرك الأمريكي العالمي يحث أن دخوله بسعر 15 ريال للتذكرة العادية و30 ريال للتذكرة vip ويجدر بالذكر أن الحديقة تنظم العديد من المهرجانات المميزة من أهمها مهرجان الزهور، ويجد بالحديقة حوالي 30 لعبة تناسب مختلف الأعمار ولكن بأسعار رمزية مع إمكانية ركوب الجمال واخذ جولة حول البحيرة مما يجعل الحديقة من أهم الحدائق السياحية التي يفضلها الكثير من الزوار نظرا لما تقدمه من خدمات وما تتمتع به من أجواء تعطي الشعور بالسعادة.