ويوفر "اعتمرنا" عددا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يُقدم التطبيق عددا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق "توكلنا"، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابى (كوفيد- 19) فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، وكذلك الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.
ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر "اعتمرنا"، وكذلك لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.
وتُظهر صفحة الحجوزات على تطبيق "اعتمرنا" مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لأيام الشهر كافة، للدلالة على إمكانية الحجز من عدمه، وفق الألوان (الأخضر للازدحام الخفيف، والأحمر للازدحام المرتفع، والبرتقالى للازدحام المتوسط، واللون الرمادى للدلالة على عدم إتاحة المواعيد).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. إتاحة حجز مواعيد العمرة فى هذا الموعد عبر «اعتمرنا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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