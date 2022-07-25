العالم اليوم - البنك التجاري الدولي في مصر.. زيادة الإيرادات بنسبة 8 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 01:22 صباحاً - سجل البنك التجاري الدولي المصري صافي دخل مجمع 3.51 مليار جنيه، في الربع الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة بنحو 9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بحسب ما نقلت رويترز.

فيما حقق البنك التجاري الدولي المصري إيرادات مجمعة للربع الثاني بواقع 6.90 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي. هذا وبلغ العائد المجمع على متوسط حقوق المساهمين 21.5 بالمئة والعائد على متوسط الأصول 2.68 بالمئة. فيما بلغ العائد المجمع لهامش صافي الفائدة 5.91 بالمئة.

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