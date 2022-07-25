نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الترشيح .. هُنا رابـط الاستعلام عن نتائج بكالوريا لبنان الثانوية لاستخراج نتيجة البريفيه المرحلة المتوسطة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأخرت نتائج بكالوريا لبنان ولم تظهر حتى الآن، وهو ما جعل حالة من القلق تجتاح لبنان وخاصةً مع ظهور أنباء تؤكد اقرتب ظهور نتائج البكالوريا لبنان الثانوية بكافة المحافظات اللبنانية ومدنها، ويمكن الاستعلام عن نتائج بكالوريا لبنان باتباع بعض الخطوات البسيطة، وهذا حسب ما أوضحته وزارة التعليم اللبنانية، فيما يلي نوضح تفاصيل خطوات الاستعلام عن نتائج بكالوريا لبنان 2022 الكترونيا.

الاستعلام عن نتائج بكالوريا لبنان 2022

للتمكن من استخراج نتائج بكالوريا لبنان فور اعتماد النتيجة وظهورها، يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول بادئ ذي بدء إلى رابط موقع وزارة التعليم اللبنانية الرسمي.

ثم أكتب رقم ترشيح الطالب.

بعدها اختار نتيجة الدورة الأولى.

ثم قم بإدخال اسم المدرسة وانقر على عرض النتائج لتظهر لك النتيجة بالدرجات.

وزارة التعليم اللبنانية

هذا وقد وفرت وزارة التعليم اللبنانية عدد من الخدمات التعليمية للأبناء والكوادر التعليمية بهدف تطوير التعليم في دولة لبنان، ومن أبرز خدمات وزارة التعليم البنانية رابط ظهور النتيجة للاستعلام من خلاله برقم ترشيح الطالب.

وقد قامت الوزارة بوضع الامتحانات للطلاب بدون تعقيد لكى يتمكن الطلاب من الحصول على درجات مرتفعة، إذ أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

كما وفرت للطلاب جميع وسائل الراحة للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية، مع أخذ كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، كما أكدت الوزارة على ارتفاع نسبة النجاح لهذا العام بين الطلاب، وأوضحت أنه من المقرر أن يتم فتح باب الشكاوى بعد ظهور النتيجة وتمكن الطلاب من الاستعلام عنها الكترونيا ومعرفة نتائجهم بالدرجات.

أما عن موعد نتيجة البكالوريا لبنان، فهي قد تأخرت عن موعدها المعتاد بالفعل، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن النتيجة بكالوريا لبنان والاستعلام عنها رسميا عما قريب بعد اعتمادها من السيد وزير التعليم اللبناني.

أشارت وزارة التعليم اللبنانية أن نسب النجاح لهذا العام أعلى من الأعوام السابقة، وقد قامت الوزارة هذا العام بتخصيص لجنة مختصة للتصحيح داخل مقار الوزارة وقد تم التصحيح لمقررات الطلاب بامتحاناتهم بشفافية بدون أي تحيز ومن المتوقع ظهور نتائج بكالوريا لبنان بعد ساعات قليلة.

نتائج البكالوريا لبنان عبر MEHE

يمكنك الاستعلام عن نتائج البكالوريا لبنان فور اعتماد النتيجة من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي، ثم أكتب كلمة MEHE بشريط البحث، ثم انقر على كلمة تنزيل، ثم يتم النقر على كلمة تثبيت، ثم يتم فتح التطبيق، وبعدها عليك بتسجيل حساب جديد بكتابة كل من الاسم ورقم الجلوس للتمكن من الحصول على النتيجة.