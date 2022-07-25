“لينك سريع” نتائج الصف التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية meo.gov.ye

نتائج الصف التاسع باليمن 2022 نتابع معكم متابعينا الكرام لموقعنا ثقفني أخر المستجدات حول نتائج الصف التاسع باليمن، والتي تشغل بال الطلاب والطلبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي، فالطلاب يترقبون الإفصاح عن موعد النتيجة والاستعداد الكامل للإعلان عن النتيجة التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لمراحل التعليم التي خاضها الطلاب، ومن المقرر أن تعلن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وهذا من قبل موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس.

نتائج الصف التاسع اليمن 2022

جميع الطلاب يعيشون حالة من القلق والتوتر في انتظار الإعلان عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2022، حيث يعتبر الصف التاسع من صفوف التعليم المهمة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بالثانوية العامة وبعدها الجامعة التي يرغب الطالب الالتحاق بها، وفي الوقت الحالي مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة قائمة في كل مناطق اليمن، ولكنها أوشكت بالفعل للانتهاء وستعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تعلن النتيجة في كافة المحافظات “عدن، حضر موت، أمانة العاصمة، صنعاء، إب، تعز، أبين، البيضاء، حجة”، وسيتم إعداد كشوفات بها أسماء الطلاب الناجحين والدرجات التي حصل عليها في كافة المواد، ويمكن تحميل تلك الكشوفات حتى يمكن معرفة النتيجة بكل سهولة.

رابط سريع للاستعلام عن نتائج الصف التاسع باليمن 2022

حالة تأهب حالياً من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، لرفع نتائج الصف التاسع عبر موقعها الإلكتروني لتكون النتيجة متاحة أمام الجميع، وهذا بعد اعتماد النتيجة رسمياً من قبل وزير التعليم وعقد المؤتمر الصحفي للكشف عن ملامسات النتيجة، أي بمعنى الإعلان عن نسبة النجاح العامة والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة، بالإضافة إلى الكشف عن أسماء الأوائل أيضاً، وبالنسبة للإعلان عن النتيجة من المتوقع أن تعلن خلال مطلع شهر أغسطس المقبل، وهذا حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، كما كشفت الوزارة أنه تم توفير لينك شغال وسريع حتى يتم استخراج النتيجة من قبل الطلاب دون الحاجة للتوجه إلى مقر المدارس التابع لها الطلاب، ويتم استخراج النتيجة بخطوات سهلة وبسيطة وهي: