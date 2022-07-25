غرق 17 شخصا فى انقلاب زورق يقل مهاجرين قبالة سواحل جزر الباهاما

وقال رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس فى مؤتمر صحفى "إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 17 شخصا بينهم رضيع وتم إنقاذ 25 شخصا"، مضيفا أن السلطات تعتقد أنهم كانوا على متن زورق سريع متجه إلى ميامى.
وصرح رئيس الوزراء بأنه "من المعتقد أن الزورق انقلب وسط أمواج عالية".
وأفاد قائد الشرطة كلايتون فيرناندر بأن ما يصل إلى 60 شخصا ربما كانوا على متنه ويُعتقد أن المزيد من الأشخاص ما زالوا فى عداد المفقودين.
وذكرت السلطات أن شخصين احتجزا وكلاهما من جزر الباهاما، للاشتباه فى تورطهم فى عملية لتهريب مهاجرين، ويُعتقد أن جميع من كانوا على متن الزورق مهاجرون من هايتى.
وأشارت شرطة جزر الباهاما إلى أن السفينة انقلبت على بعد سبعة أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدانس.
وتعد جزر الباهاما طريق عبور متكرر للمهاجرين من هايتى الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.
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