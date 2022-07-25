العالم اليوم - بالفيديو.. روبوت يهاجم طفلا صغيرا في مباراة شطرنج "مرعبة"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. روبوت يهاجم طفلا صغيرا في مباراة شطرنج "مرعبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 12:25 صباحاً - في لقطة مثيرة للذعر، تحولت مباراة شطرنج بين طفل وروبوت، إلى كارثة، بسبب هجوم الروبوت "المفاجئ" على الطفل الموهوب بلعبة الشطرنج.

وأفادت مصادر إعلامية روسية أن روبوتا يلعب الشطرنج أمسك بإصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.

وقال سيرجي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، لوكالة تاس للأنباء بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.

يُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع قبل أيام، إصبع الصبي وهو يقرص من الذراع الآلية لعدة ثوان، قبل أن يندفع ثلاثة رجال لتحرير الصبي من قبضة الآلة.

وقال سيرغي سماغين، نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، إن الطفل الصغير "خرق" القوانين لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهي حركته في اللعبة، هذا الأمر دفع الآلة للتصرف بشكل غريب.

وأكد المسؤولين أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.