وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد لا يظهر بوادر ركود

جدة - نرمين السيد - صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، أن الإنفاق الاستهلاكى المتزايد والإنتاج الصناعى وجودة الائتمان والمؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود، على الرغم من اعترافها بأن التضخم "المرتفع للغاية" يجهد الحكومة.





وأكدت يلين فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن "هذا ليس اقتصادًا يمر بمرحلة ركود". وأضافت الوزيرة إن الشركات والمستهلكين يشهدون تباطؤًا فى الاقتصاد بعد طفرة سريعة فى النمو العام الماضى، مما أعاد سوق العمل إلى الحياة بعد جائحة كوفيد-19، لكن هذا التباطؤ الانتقالى "ضرورى ومناسب" بالنظر إلى التغيرات السريعة. وتابعت: "الركود هو انكماش واسع النطاق يؤثر على العديد من قطاعات الاقتصاد، ولكن ليس لدينا ذلك". وقالت إنها تتوقع أن تكون سياسات الحكومة الفيدرالية التى تهدف إلى السيطرة على التضخم ناجحة، مما يضع ضغوطا هبوطية على أسعار الغاز القياسية، وارتفاع تكاليف المواد الغذائية وغيرها من مجالات المشاكل الاقتصادية للأمريكيين العاديين، بمساعدة من إدارة بايدن.

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