تونس: مراكز ومكاتب الاقتراع جاهزة لاستفتاء الغد.. ولا خرق للصمت الانتخابى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلى جاهزية جميع اللجان ومكاتب الاقتراع بجميع أنحاء تونس لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التى ستجرى غدًا.





وقال التليلى، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس، لقد تم نقل المواد الانتخابية من صناديق اقتراع وحبر من المخزن المركزى لجميع المحافظات والجهات ومن ثم نقلها إلى مراكز ومكاتب الاقتراع لتكون مستعدة لاستقبال الناخبين غدا.

وأضاف أن عملية استفتاء التونسيين بالخارج لم تسجل أية خرق للصمت الانتخابى لليوم الثانى على التوالى، مؤكدًا أنه محظور تمامًا أى محاولة للتأثير على آراء الناخبين وأن أى محاولات لخرق الصمت الانتخابى خلال أيام الاقتراع تحال إلى القضاء.

يذكر أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل تنطلق غدًا الاثنين فى تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهى فى العاشرة مساءً بتوقيت تونس، فى حين يصوت التونسيون فى الخارج لليوم الثالث والأخير بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.