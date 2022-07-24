وفاة 5 أشخاص جراء السيول فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة -فى بيان لها مساء الأحد- أن من بين من لقوا مصرعهم طفل غرقا فى مدينة الطينطان، أما فى مدينة لكصيبة تسببت السيول فى حادث انجراف سيارة ما أودى بحياة شخصين وفى مدينة مونكل تسبب سقوط أحد البيوت فى وفاة سيدة، وفى مدينة روصو جنوب نواكشوط تم تسجيل خسائر مادية فى مناطق مختلفة جراء الأمطار التى شهدتها البلاد.

وفى مدينة روصو لقى شخص مصرعه إثر انزلاقه فى قناة رى، وفى آدرار شمال البلاد نجح الجيش الموريتانى فى إنقاذ عائلة حاصرتها السيول إثر إجلائها بطائرة عسكرية ونشر الجيش غواصين من البحرية الوطنية وزوارق بحرية وآليات إنقاذ.