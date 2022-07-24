استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا فى مختلف أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - ففى إيران، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 7 ملايين و328 ألفا و153 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 141 ألفا و684 حالة وفاة.

وفى هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليون و321 ألفا و993 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 9 آلاف و469 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليونين وألفا و775 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 29 ألفا و266 حالة وفاة.

وفى النمسا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 4 ملايين و687 ألفا و113 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 18 ألفا و999 حالة وفاة.

وفى التشيك، سجلت السلطات الصحية 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 3 ملايين و968 و133 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 40 ألفا و387.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 983 ألفا و622 فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 11 ألفا و954 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 ألفا و208 إصابات جديدة و77 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 20 مليونا و660 ألفا و65 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 176 ألفا و875 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 148 ألفا و435 إصابة جديدة و200 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و210 ألفا و771 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و707 حالة وفاة.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 35 ألفا و945 حالة إصابة و107 حالات وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضى.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالى وفيات بلغ 198 ألفا و552 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و243 ألفا و150 حالات إصابة.

وفى قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 ألاف و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة بلغ 532 ألفا و940 ألف حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1099 حالة بعد تسجيل 13 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى كينيا، تم تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 337 ألفا و242 حالات والوفيات إلى 5670 حالة.

وفى أذربيجان سجلت السلطات الصحية 333 إصابة وحالتى وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 796 ألفًا و474 إصابة والوفيات إلى 9735 حالة.

وفى كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 96 إصابة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و107 آلاف و407 إصابات، ولم تسجل السلطات أى حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة وفاة.

وفى تشيلى، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و546 إصابة و29 حالة وفاة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و185 ألفا و247 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و332 حالة وفاة.

وفى صربيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و472 إصابة و9 حالات وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و83 ألفا و861 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و215 حالة وفاة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2720 إصابة و3 حالات وفاة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و651 ألفا و651 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و914 حالة وفاة.