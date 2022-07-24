العالم اليوم - الزمالك يعزز صدارته للدوري.. والأهلي "يستعيد توازنه"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 11:20 مساءً - استعاد الأهلي توازنه في الدوري المصري لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الجونة 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البطولة المحلية، التي شهدت تعزيز الزمالك لصدارته بفوزه على سموحة بالنتيجة نفسها.

وعقب خسارته في نهائي كأس مصر لصالح غريمه التقليدي الزمالك الخميس الماضي، وهزيمته أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في المرحلة الماضية، عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات بهدفي رامي ربيعة (73) والتونسي علي معلول (78 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، فك الأهلي عقدة التعادل مع الجونة التي دامت ثلاث مباريات متتالية في بطولة الدوري، رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث مع مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

في المقابل، سعى بيراميدز إلى تضييق الخناق على المتصدر وحامل اللقب الزمالك، بفوز ساحق على مضيفه الإسماعيلي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها عبدالله السعيد (5)، رمضان صبحي (33 و38 من ركلة جزاء)، ومحمود صابر (79).

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة تراجع بها للمركز الرابع عشر.

غير أن نادي الزمالك واصل سلسلة انتصاراته وعزز صدارته بفوز خامس تواليا، وهذه المرة على حساب سموحة المنقوص بهدفين نظيفين.

وسجل للزمالك أصحاب الأرض أحمد سيد "زيزو" (34) لينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً، والتونسي سيف الدين الجزيري (47).

وأكمل سموحة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (64) عقب تلقى المغربي عبد الكبير الوادي البطاقة الحمراء للخشونة المتعمدة مع التونسي حمزة المثلثوي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سموحة الذي مني بخسارته الثالثة توالياً عند 39 نقطة في المركز الخامس.