نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يبحث مع عباس نتائج زيارة بايدن وقمة جدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمان.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد جرى خلال اللقاء بحث زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، ونتائج قمة جدة التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأطلع عباس، جلالة الملك، خلال اجتماع ثنائي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث الملك وعباس العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية في المنطقة.

واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشكر عباس، الملك عبد الله الثاني، على مواقفه الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.