نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزارة الخارجية تتابع خلافا وقع بين أعضاء من المنتخبين الأردني واللبناني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال السفارة الأردنية في جاكرتا، ما وقع من خلاف بين أعضاء من المنتخبين الأردني واللبناني المشاركين في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022.

وأجرت الوزارة اتصالات مع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة والذي يتواصل مع السفير الأردني في جاكرتا بهذا الخصوص.

ويتواجد السفير مع بعثة المنتخب الأردني المشاركة في البطولة ويستمر في متابعته للموضوع مع أمين سر الاتحاد الأردني لكرة السلة، وكذلك المتابعة مع السفارة اللبنانية في جاكرتا .

وتعرضت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، الموجودة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والمشارِكة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة، الأحد، للاعتداء من بعثة المنتخب اللبناني، وفق رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان.

وقال عليان : إن رئيس البعثة الأردنية نبيل أبو عطا تعرض لإصابة، إضافة إلى معالج الفريق أحمد سمير بدون تحديد حجم الإصابات وخطورتها خلال تواجدهم في مقر إقامة المنتخب الوطني.