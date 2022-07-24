هاتف Apple iPhone 14 Pro Max تسريبات مواصفات وعيوب وتوقعات سعر iphone 14 pro Max

لا تعتبر صناعة وتصميم الهواتف من الأمر السهل حيث توجد الكثير من الشركات التي تقدم أنواع مختلفة من الهواتف كل عام، ولكنها لا تحصل على رضى، وقبول الناس بسبب عدم المصداقيه في صنعها، وكذلك لا تتمتع بأي مواصفات مثالية لتجعل الناس يرغبون في شرائها، وعلى عكس ذلك توجد شركات أخرى مثل شركة آبل، وهي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في صناعة الأجهزة الإلكترونية المتطورة، وهي من الشركات المثالية أيضاً، والتي تزيد أرباحها بشكل خيالي كل عام.

مواصفات آيفون 14 برو

مواصفات هذا الهاتف عديدة ومختلفة، وكل فترة معينة تقوم شركة آبل بالتجديد، والتغيير فيها حتى تجبر، وتجذب الناس على شراء المنتجات الجديدة، ومن هذه المواصفات:

عند تنزيل أي لعبة على هاتف آيفون 14 برو فإنك تتمتع بجودة، وألوان زاهية، وهذا بسبب عمليات التحديث المستمرة للهواتف.

الكاميرات الخلفية، والأمامية للهاتف مميزة جداً حيث تعطيك صور، وفيديوهات بشكل دقيق.

مواصفات الشاشة كثيرة، ومتعددة وتتميز بكبر حجمها، وشكلها المميز مع وجود طبقة من السيراميك لكي تحمي الشاشة عند السقوط.

السطوع الخاص بهذا الهاتف قوي جداً ويمكن أن يعدل تلقائياً دون تدخلك.

عيوب آيفون 14 برو

مقارنة بالمواصفات، والمميزات التي توجد في آيفون 14 برو فإن عيوبه لا تذكر بشكل مستمر، ومن هذه العيوب: