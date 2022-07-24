مصرع 6 وإصابة 8 آخرين إثر انفجار مفرقعات نارية شرقى الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 10:29 مساءً - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 8 آخرون بجروح إثر انفجار وقع داخل منزل يحتوي على مفرقعات نارية بمقاطعة ساران في ولاية بيهار شرقي الهند.



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم /الأحد/، أنه تم أيضًا محاصرة ما يصل إلى 8 أشخاص تحت الأنقاض إثر الانفجار، ويجري بذل الجهود لإنقاذهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت أن الانفجار تسبب في نسف جزء من المنزل، بينما اشتعلت النيران في الجزء المتبقي.. ووفقًا للشرطة، فإن المنزل يقع على ضفاف نهر، حيث إنهار فيه جزء كبير من المنزل.



ومن جهتها، أفادت الشرطة بأنه تم صنع المفرقعات النارية داخل المنزل الذي وقع فيه الانفجار، وأنه سُمع دوي انفجارات متواصلة لمدة ساعة، ما دعا لاستدعاء فريق الطب الشرعي وفرقة تفكيك المفرقعات إلى موقع الحادث.