مقتل 7 أشخاص وتدمير عشرات المنازل جراء فيضانات عارمة فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قال تيمور على، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث، إن أكثر من 30 منزلا فى منطقة كوهيستان بإقليم خيبر- باختونخوا، جرفتها الفيضانات العارمة، مما أدى إلى نزوح مئات الأشخاص.

وحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية فإن حصيلة الوفيات الناجمة عن أكثر من خمسة أسابيع من هطول أمطار غزيرة فى أنحاء باكستان بلغت 310 وفيات.

وتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية فى باكستان استمرار هطول الأمطار بضعة أيام أخرى.