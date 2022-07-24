الإريانى يدين استهداف ميليشيا الحوثى مناطق سكنية بمدينة تعز

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، واستنكر بأشد العبارات، جريمة قصف ميليشيا الحوثى الإرهابية مناطق سكنية فى حى المطار القديم غرب مدينة تعز، بعدد من قذائف الهاون.





وأوضح معمر الإريانى -فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن إحدى القذائف سقطت بجانب مطعم، دون أن تسجل أى إصابات، فى استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين، وتصعيد خطير، منذ بدء سريان الهدنة الأممية‏.

وأشار الإريانى إلى أن هذا القصف الهمجى للأحياء السكنية والمدنيين فى ظل الهدنة الأممية يأتى بعد ساعات من استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية الوحشى لحى زيد الموشكى السكنى، والذى أسفر عن إصابة (11) طفلا، أحدهم فارق الحياة متأثر بإصابته بشظايا قذيفة، فى ظل صمت دولى مطبق‏.

وجدد الإريانى مطالبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى بمغادرة مربع الصمت، والذى تعتبره ميليشيا الحوثى ضوءًا أخضر لمزيد من التصعيد، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم الوحشية، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات الميليشيا فى المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمى حرب.