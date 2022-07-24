التبادل التجارى بين الهند وإفريقيا يبلغ رقم قياسى إلى 89.5 مليار دولار

وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندى إس. جايشانكار، أن حجم التبادل التجارى سجل 56 مليار دولار خلال السنة المالية 2019-2020، مع إجمالى استثمار بلغ 73.9 مليار دولار فى الفترة من 1996 إلى 2021، إذ تعد الهند من بين أكبر خمسة مستثمرين فى إفريقيا، وذلك بفضل نظام تفضيلات التعريفة المعفاة من الرسوم الجمركية، الذى يعزز وصول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية إلى ما نسبته 98.2 فى المائة من إجمالى التعريفات الجمركية فى الهند، كما فتحت الهند سوقها أمام البلدان الأفريقية.
وقال وزير الشؤون الخارجية الهندى أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يساعد الشركات الهندية على تعزيز وجودها فى القارة، حيث يمكن للجانبين العمل معًا من أجل المنفعة المتبادلة عندما يتعلق الأمر بالاكتفاء الذاتى فى قطاعات مثل الأمن الغذائى وأمن الطاقة وتجنب "الوقوع رهن تقلبات وشكوك الأسواق الدولية".
وأشار إلى أن الهند هى واحدة من أكبر خمسة مستثمرين فى إفريقيا حيث بلغت الالتزامات التراكمية 73.9 مليار دولار أمريكى بين عامى 1996 و2021، كما قدمت الهند أكثر من 12.26 مليار دولار أمريكى من القروض الميسرة للقارة.
ودعا إلى اتفاقية تجارة حرة بين إفريقيا والهند، وقال: "لقد حان الوقت للهند وأفريقيا لبدء الحديث (حول) كيف يمكن أن ينخرطوا فى شراكة اقتصادية شاملة أو اتفاقية تجارة حرة".
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