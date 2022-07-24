مبعوث أمريكا للقرن الإفريقى يزور مصر فى إطار جولة تشمل الإمارات وإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهذه المناسبة - أن الحكومة الأمريكية تقدم ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الأفريقى، مما يساعد على التخفيف من حدة الجوع فى المناطق الأكثر تضررًا من أزمات الغذاء العالمية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن المبعوث الأمريكى الخاص إلى القرن الأفريقى سيقوم بجولة تستمر حتى الأول من أغسطس المقبل "لتقديم دعم الولايات المتحدة الأمريكية الرامى إلى التوصل إلى حل دبلوماسى للمسائل ذات الصلة بسد النهضة الإثيوبى بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويسهم فى المزيد من السلام والاستقرار فى المنطقة".

وأضافت أن السفير هامر سيعقد أيضا مشاورات فى أديس أبابا مع الاتحاد الإفريقى التى تجرى المحادثات ذات الصلة بالسد تحت رعايته.

وتابعت - فى بيان صحفى - "سوف تسنح للمبعوث الخاص هامر أثناء تواجده فى إثيوبيا فرصة استعراض التقدم المحرز لناحية تسليم المساعدات الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان وجهود الدفع بمحادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية والسلطات فى تيجراى".