وزيرة الخزانة الأمريكية: اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ والتضخم مرتفع جدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 مساءً - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ؛ لافتة إلى أن التضخم مرتفع جدا وأن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة، وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية بحسب شبكة "إن.بي.سي"، أن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

ولفتت يلين إلى أن أرقام التوظيف الأمريكية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود في الوقت الحالى، واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي، بتوفير 372 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.6%.

وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي، الذي تزيد فيه عدد الوظائف الجديدة على 350 ألفا.

واستطردت يلين، التي كانت ترأس سابقا مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، أن "هذا ليس اقتصادًا في حالة ركود، لكننا في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب".

ومضت "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود، لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوى 1.6% في الربع الأول، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير يوم الخميس المُقبل ارتفاعا 0.4% فقط في الربع الثاني، وفقا لخبراء اقتصاديين بحسب"رويترز".

وأشارت الوزيرة يلين إلى أنه حتى إذا جاءت أرقام الربع الثاني سلبية، فلن يشير ذلك إلى حدوث ركود نظرا لقوة سوق العمل وزيادة الطلب، مؤكدة أن "الركود ضعف واسع النطاق في الاقتصاد، نحن لا نرى ذلك الآن".