استفتاء تونس.. بدء توزيع صناديق الاقتراع وانطلاق التصويت غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية-الحدث"، تجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مكاتب التصويت والفرز فى كافة أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تسجيل مشاركة ضعيفة، وترقب وتشويق للنتائج.
والأحد، دخلت تونس فترة الصمت الانتخابى، حيث يمنع خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية، قبل أن تستقبل آلاف مراكز الاقتراع، غدا الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذى سيكون حاسما فى تحديد المستقبل السياسى للبلاد.
ويتواصل التصويت لليوم الثانى على التوالى خارج البلاد، فى 47 دولة حول العالم، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة التى لم تتجاوز 3 بالمائة فى اليوم الأوّل من الاقتراع.
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