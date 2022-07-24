هيئة انتخابات تونس تدعو الناخبين للتأكد من مراكز اقتراعهم

جدة - نرمين السيد - دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس الناخبين بالداخل وخارج البلاد إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد.





وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية لأيام 24 و25 يوليو ولتفادى أى اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية فى مراكز الاقتراع، فإنه يرجى منهم التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها وذلك عبر الموقع الإلكترونى وخدمة الرسائل القصيرة المخصصين لهذا الغرض.

كانت مراكز ومكاتب الاقتراع ب46 دولة قد فتحت أبوابها فى الثامنة من صباح اليوم بتوقيت البلد المستضيف ولليوم الثانى على التوالى لتصويت التونسيين بالخارج وتستمر حتى السادسة مساءً بنفس التوقيت.

يذكر أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل تنطلق غدًا الاثنين فى تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهى فى العاشرة مساءً بتوقيت تونس.