عاجل.. تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لوزراء الكويت

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية جاء نص الأمر الأميرى كالتالى: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالتالى:

مادة أولى: يعين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.