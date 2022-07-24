العالم اليوم - الكويت.. الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 09:21 مساءً - أعلنت الكويت، الأحد، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، الشيخ صباح الخالد، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

وصدر القرار في مرسوم أميري عن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وتضمن الأمر تكليف الشيخ أحمد نواف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم، داعياً رئيس مجلس الوزراء لتنفيذه وإبلاغه إلى مجلس الأمة. وفقا وكالة الكويتية (كونا).