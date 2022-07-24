الاردن : طبيب يطلب من المختصين توفير مطعوم لجدري القرود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- طالب طبيب أردني في تصريحات مساء السبت ، طالب من الحكومة والجهات المعنية توفير مطعوم لجدري القرود .
جاء هذا الطلب بعد تصريح للصحة العالمية قالت فيه :
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم السبت، أن تفشي جدري القرود سريع الانتشار، يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة.
وبحسب وكالة "يورونيوز" أضاف غيبرييسوس في مؤتمر صحافي، "قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي لمواجهة جدري القرود"، موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا".
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