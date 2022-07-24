نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلية التقنية العالمية للطيران ومميزات كلاً من المساري المدني والعسكري في المقال التالي
الكلية التقنية العالمية للطيران هي أحد كليات التميز الحكومية والتي تبع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وتقوم الكلية بالعمل علي توفير برامج تدريبي مميزة في مجال صيانة الطائرات بجودة عالية ومعايير عالمية، وبعد التخرج يحصل الطالب علي شهادة معتمدة من مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويصبح الخريج ذو خبرة عالية في مجال صيانة الطائرات بعد التخرج ، لذا تتوافر العديد من فرص العمل أمام الخريجين في القطاعين المدني أو العسكري، وقد قامت الكلية من خلال موقعها الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية من الإعلان عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني بالكلية لجميع الطلاب الجدد الراغبين في التسجيل في الكلية للعام الدراسي الجديد،
الكلية التقنية العالمية للطيران
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من خلال المقال يمكنك التعرف علي الكلية التقنية للبنات، أما عن مميزات المسار المدني في الكلية فهو كالتالي:
- الحصول علي مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
- المنهج التدريبي أثناء الدراسة يكون منهجاً معتمداً من الهيئة العامة للطيران المدني، ويؤهل الطالب في الحصول على رخصة فني صيانة طائرات.
- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لعروض رعاية وظيفية.
- يوجد فرص عمل مميزة للخريجين حسب احتياج سوق العمل.
مميزات المسار العسكري
- الحصول علي رتبة رقب فني لوكيل صيانة وإصلاح الطائرات.
- رابت شهري لا يقل عن 10 آلاف ريال.
- الحصول علي جائزة عسكرية شهرية خلال فترة التدريب بالاضافة الي جائزة المتدرب.
- توفير السكن بعد التخرج من الوحدات العسكرية.
- الحصول علي تأمينًا طبيًا له ولأسرته في مستشفيات القوات المسلحة السعودية.
- يمكن ابتعاثهم إلي الخارج.
الكلية التقنية العالمية للطيران
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية، أما عن اهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية فهي كالتالي:
- يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية وبثتني من يقيم مع احد والدية خارج الوطن لخدمة البلاد.
- أن يكون الطالب من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية.
- الأولوية للحاصلين علي 90% فأكثر.
- اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- إتمام الاختبار لاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
- الأولوية للحاصلين علي 70 درجة في اختبار القدرات العامة فأكثر.
- اجتياز المقابلة الشخصية .
- النجاح في مستوي اللغة الانجليزية.
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