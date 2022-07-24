بعد التعديل.. التقويم الدراسي السعودي 1444 متى موعد عودة المدارس في السعودية 2023 وحقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة

التقويم الدراسي السعودي 1444 فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1444 المقرر اعتماده في العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية في السعودية، وذلك بالتزامن مع إسدال الستار على العام الدراسي 1443، وقد جاء التقويم الدراسي يتضمن موعد بداية الفصول الثلاثة وكذلك موعد الانتخابات بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كما كشفت الوزارة عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن إلغاء نظام الفصول الثلاثة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التقويم الدراسي 1444 وحقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة هذا العام.

التقويم الدراسي السعودي 1444

وبناء على ما اعتمدته وزارة التعليم رسميا من التقويم الدراسي الذي ينظم سير الدراسة للطلاب في العام الدراسي الجديد 1444، فمن المقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد رسميا بناء على التقديم في يوم 1 من شهر صفر 1444، وهو اليوم الموافق 28 من شهر أغسطس 2022، وهو اليوم الذي يكون بدايته الفصل الأول لجميع المراحل الدراسية المختلفة بشكل عام، فمن المقرر أن تسير الدراسة حضوريا من خلال ثلاثة فصول كما هو متبع في العام الماضي، وقد أجرت الوزارة بعض التعديلات على التقويم الدراسي الجديد، حيث يكون موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية رسميا يوم 10 من شهر جمادى الأول 1444، بينما تكون بداية الدراسة في الفصل الثالث رسميا في يوم 20 من شهر شعبان، كما تضمن التقويم الدراسي كذلك كافة الإجازات الرسمية على مدار العام.

متى موعد عودة المدارس في السعودية 1444

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 01/02/1444 28/08/2022 إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس) 25/02/1444 21/09/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/03/1444 16/10/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 10/11/2022 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 24/11/2022 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 10/05/1444 04/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 18/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 15/01/2023 إجازة يوم التأسيس (يومي الأربعاء والخميس) 02/08/1444 22/02/2023 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 02/03/2023 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444 12/03/2023 بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444 13/04/2023 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444 26/04/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 28/05/2023 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444 22/06/2023

حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي الجديد 1444

وقد كانت الأيام الأخيرة قد شهدت وجود بعض التوصيات من جانب مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية لكي يتم إعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة على مدار العام الدراسي، ولكن حتى هذا التوقيت لم تقعد وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن قرار رسمي يتضمن إلغاء نظام الفصول الثلاثة، وبناء على ذلك فمن المقرر أن يتم اعتماد التقويم الدراسي كما هو بنفس نظام الفصول الثلاثة الذي كانت الوزارة قد اتبعته خلال السنة الماضية لجميع الصفوف الدراسة وحتى المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية.