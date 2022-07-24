نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديل.. التقويم الدراسي السعودي 1444 متى موعد عودة المدارس في السعودية 2023 وحقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة في المقال التالي
التقويم الدراسي السعودي 1444 فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1444 المقرر اعتماده في العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية في السعودية، وذلك بالتزامن مع إسدال الستار على العام الدراسي 1443، وقد جاء التقويم الدراسي يتضمن موعد بداية الفصول الثلاثة وكذلك موعد الانتخابات بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كما كشفت الوزارة عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن إلغاء نظام الفصول الثلاثة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التقويم الدراسي 1444 وحقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة هذا العام.
التقويم الدراسي السعودي 1444
وبناء على ما اعتمدته وزارة التعليم رسميا من التقويم الدراسي الذي ينظم سير الدراسة للطلاب في العام الدراسي الجديد 1444، فمن المقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد رسميا بناء على التقديم في يوم 1 من شهر صفر 1444، وهو اليوم الموافق 28 من شهر أغسطس 2022، وهو اليوم الذي يكون بدايته الفصل الأول لجميع المراحل الدراسية المختلفة بشكل عام، فمن المقرر أن تسير الدراسة حضوريا من خلال ثلاثة فصول كما هو متبع في العام الماضي، وقد أجرت الوزارة بعض التعديلات على التقويم الدراسي الجديد، حيث يكون موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية رسميا يوم 10 من شهر جمادى الأول 1444، بينما تكون بداية الدراسة في الفصل الثالث رسميا في يوم 20 من شهر شعبان، كما تضمن التقويم الدراسي كذلك كافة الإجازات الرسمية على مدار العام.
متى موعد عودة المدارس في السعودية 1444
التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|01/02/1444
|28/08/2022
|إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس)
|25/02/1444
|21/09/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|19/03/1444
|16/10/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/04/1444
|10/11/2022
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|30/04/1444
|24/11/2022
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|10/05/1444
|04/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/05/1444
|18/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/06/1444
|15/01/2023
|إجازة يوم التأسيس (يومي الأربعاء والخميس)
|02/08/1444
|22/02/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|10/08/1444
|02/03/2023
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|20/08/1444
|12/03/2023
|بداية إجازة عيد الفطر
|22/09/1444
|13/04/2023
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|06/10/1444
|26/04/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|08/11/1444
|28/05/2023
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|04/12/1444
|22/06/2023
حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي الجديد 1444
وقد كانت الأيام الأخيرة قد شهدت وجود بعض التوصيات من جانب مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية لكي يتم إعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة على مدار العام الدراسي، ولكن حتى هذا التوقيت لم تقعد وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن قرار رسمي يتضمن إلغاء نظام الفصول الثلاثة، وبناء على ذلك فمن المقرر أن يتم اعتماد التقويم الدراسي كما هو بنفس نظام الفصول الثلاثة الذي كانت الوزارة قد اتبعته خلال السنة الماضية لجميع الصفوف الدراسة وحتى المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التعديل.. التقويم الدراسي السعودي 1444 متى موعد عودة المدارس في السعودية 2023 وحقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.