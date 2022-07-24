عروض تقسيط هافال h6 بدون ضريبة المبيعات بـ500 ريال تصميم رائع ودواخل فاخرة

بشكلها الخارجي المصمم بعناية والمقاعد المكسوة بالجد الأحمر، تكتمل فخامة هافال h6 موديل 2022 Haval H6 والتي أصبحت واحدة أفخم سيارات هافال. لا يقتصر الأمر على المقاعد الفاخرة فقط ولا الشكل الخارجي، بل يمتد ليشمل مجموعة نقل الحركة والمحرك وعزم الدوران. بالإضافة إلى الكفاءة في استهلاك الوقود. كل هذا يضاف إلى عروض وكيل هافال في السعودية لتحمل قيمة الضريبة المضافة. أي أن السعر يمكن أن يتراجع بنسبة 15% مما كانت عليه قبل العرض. وهذا التخفيض في حد ذاته من شأنه أن يغري الراغب في اقتناء تلك السيارة الصينية التي أثبتت كفاءتها في السعودية ودول الخليج. وتساعد هذه السيارة المترددين في اقتناء السيارات الصينية على اختبار واحدة من أقوى السيارات الصينية.

مواصفات هافال h6 موديل 2022

الانطباعات الأولى عن مقصورة هافال H6 إيجابية للغاية. فالسيارة تأتي مع تصميم داخلي واسع وأنيق يوحي بأن سعرها أعلى مما هي عليه الآن في الأسواق المحلية. تعمل هافال H6 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 201 كيلو وات. أما عزم الدوران فيصل إلى 320 نيوتن متر. كل هذا مع مجموعة ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات. وبخصوص الكفاءة في استهلاك الوقود فحدث ولا حرج، حيث يصل المعدل إلى 14.9 كلم/ لتر.

سعر هافال h6 بريميوم 2022

يبدأ سعر هافال H6 بريميوم 2022 في السعودية عند 89 ألف ريال غير شامل الضريبة. وبعد احتساب قيمة الضريبة المضافة يصل السعر إلى 103 آلاف ريال. وخلال عروض الصالح وكيل هافال في السعودية يمكن أن تحصل على سيارة H6 بدون الضريبة المضافة خلال فترة العرض.

عروض تقسيط Haval H6 في السعودية

يمكن تقسيط Haval H6 في السعودية خلال فترة العرض . حيث يمكن التمتع بخصم الضريبة المضافة في الشراء بالتقسيط. بمعنى آخر فإن فارق سعر التقسيط عن الكاش يمكن تعويضه في حال إسقاط قيمة الضريبة المضافة. عند الشراء بالتقسيط قم أولا بسداد نسبة لا تقل عن 40 % من الثمن حتى يمكنك التمتع بمزايا القسط المنخفض قد يصل 600 ريال وكذلك السعر الإجمالي المنخفض. أما في حالة التقسيط بدون مقدم ستكون مجبرًا على دفع قسط شهري يصل إلى أكثر من ألف ريال وسداد باقي الثمن في نهاية المدة.