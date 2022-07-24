الحالات المستحقة للحصول علي اعفاء بنك الراجحي وطلب إسقاط الأقساط المتبقية للعميل

يبحث عملاء المصارف دائمًا عن أفضل العروض والخدمات التي تميز المصارف عن بعضها البعض، لذلك نجدهم في تنافس على تقديم أفضل العروض التي تجذب المزيد من العملاء، ويأتي على رأس قائمة مصارف المملكة العربية السعودية مصرف الراجحي الذي قام بطرح خدمة اعفاء بنك الراجحي والتي تعني الاعفاء التام من سداد الأقساط الشهرية لبعض الفئات المستحقة وفقًا للشروط التي أقرها البنك.

شروط الحصول على اعفاء بنك الراجحي

أقر بنك الراجحي منذ فترة ليست بالقصيرة عن تقديم إعفاء من سداد الأقساط المتبقية وذلك للأشخاص المقترضين الذي يتطابق عليهم الشروط والأحكام التالية

في حالة وفاة الشخص المقترض يتم إعفاء أهله من سداد قيمة الأقساط ويشترط تقديم صورة شخصية للشخص المتوفي وبطاقة الهوية الوطنية.

إذا لحق بالشخص المفترض عجز أو إعاقة عمل أو أحد الأمراض الخطيرة ويشترك تقديم مستندات رسمية صحية تثبت ذلك مع تقديم ما يثبت الراتب الشهري للشخص

وهناك حالات محددة يتم فيها استثناء الإعفاء المقدم من بنك الراجحي، فا فيما يلي نقوم بتوضيح الحالات التي يتم فيها استثناء الإعفاء من سداد قيمة الأقساط الشهرية: يستثنى من الاعفاء كل من توفى بسبب تعاطي المخدرات أو الكحول أو الانتحار. يستثنى من الإعفاء العملاء المتوفين بسبب ممارسة رياضة خطيرة تهدد الحياة مثل السباقات. في حالة وفاة العميل تنفيذًا لحكم القضاء.



خطوات طلب إسقاط أقساط الراجحي

بعد التحقق من مطابقة كافة الشروط المذكورة سابقاً مع الفئات المستحقة لإعفاء بنك الراجحي يتم اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب اعفاء بنك الراجحي بنجاح: