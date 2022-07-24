نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الدخول إلى ساند التأمين ضد التعطل عن العمل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تسجيل الدخول إلى ساند على محرك البحث “جوجل”، ويُعد نظام ساند أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام التأمينات الإجتماعية للتأمين ضد التعطل عن العمل في المملكة العربية السعودية حيث يقوم البرنامج برعاية المواطن السعودي وأسرته في فترة تعطله عن العمل بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل له ولأسرته يضمن لهم حياة كريمة بعيدة عن العوز والإحتياج، ويتيح ساند للمستفيدين من السعودين إمكانية الإستعلام عن كل البيانات إلكترونياً في إطار اهتمام الحكومة السعودية بتقديم كافة الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية طبقاً لرؤية المملكة السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة خطوات تسجيل الدخول إلى ساند كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية، فإلى نص المقال.

تسجيل الدخول إلى ساند

يسألنا الكثير من زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية كيف أسجل في ساند، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء تسجيل الدخول إلى ساند كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية .

. ثانياً إدخال كل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثالثاً قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

رابعاً انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وهكذا تكون قد سجلت دخولك إلى نظام ساند إلكرونياً في خلال دقائق معدودة بدون التوجه إلى المؤسسات المعنية

شروط تقديم ساند

يجب أن تتوفر عدة شروط في المواطن السعودي الراغب في للحصول على خدمات ساند نوضحها لكم كالتالي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عام.

ثالثاً يجب أن يكون تعدى فترة العمل التي حددها نظام ساند طبقاً لقانون رقم 14.

رابعاً ليس لديه أي دخل شهري من عمل خاص أو غيره.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، ونسعد في موقعنا بإستقبال أسئلتكم والإجابة عليها في أسرع وقت ممكن، فقط كل ما عليك هو ترك سؤالك بالأسفل وسنرد عليه فوراً