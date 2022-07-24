نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الدعم السكني لمستفيدي وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب الدعم السكني وكيف يمكن حساب الدعم لشقق الإسكان الاجتماعي أو الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية؟ خصوصًا وأن وزارة الإسكان أدخلت التحول الرقمي في خدماتها المقدمة إلى المستفيدين من الدعم السكني، وأتاحت فرصة حساب الدعم السكني متى ينزل ومعرفة القيمة من خلال الحاسبة الإلكترونية المتاحة من خلال موقع الصندوق العقاري لذا سنقدم رابط حساب الدعم السكني في السعودية للمستفيدين.

حساب الدعم السكني

من خلال سكني الأراضي المجانية يمكن معرفة كافة المعلومات المهمة التي تخص الدعم السكني وطريقة الحصول على الأراضي المجانية، أما عن طريقة حساب الدعم السكني إلكترونيًا فهي تتم من خلال التالي:

على المستفيد زيارة موقع صندوق التنمية العقارية.

ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية والانتقال إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار خدمات المواطنين، ثم النقر على حاسبة الدعم السكني.

لا بد من إدخال البيانات المطلوبة، مثل قيمة التمويل المطلوبة وفترة السداد وقيمة راتب المستفيد.

وفترة التمويل بالأشهر والإقرار بصحة البيانات واختيار حساب فقط.

حساب الدعم السكني متى ينزل

أما عن صرف دعم وزارة الإسكان للمستفيدين الشهري فهو مُحدد بوقت مُعين وهو في يوم 24 من كل شهر ميلادي، أما عن التمويل العقاري المدعوم فتقوم الجهات التمويلية بإيداعه في الحساب البنكي في غضون يومين بحد أقصى، وتم التأكيد على ذلك من خلال حساب المستفيدين لصندوق التنمية العقارية الإلكتروني.

الاستعلام عن استحقاق دعم وزارة الإسكان

أما عن خطوات الاستعلام عن الاستحقاق والتأكد من أن كافة شروط الأهلية تتطابق مع المواطن المستفيد فهي من خدمات منصة سكني للدعم ويقوم المواطنين بالدخول إليها عبر التالي:

زيارة منصة سكني للدعم.

ثم يختار الخدمات ومنها الاستحقاق.

يشترط تسجيل الدخول وكتابة البيانات لسهولة الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني.

كيفية تحديد قيمة التمويل العقاري المدعوم

أكد الصندوق العقاري على أن قيمة التمويل العقاري المدعوم تُحدد بناءً على العديد من المعايير من بينها قيمة الرواتب الشهرية بالإضافة على الالتزامات المالية التي يقوم العميل بسدادها وخصوصًا إلى البنوك السعودية، فمن أجل الاستفادة من منصة سكني يتم حساب الدعم السكني أولًا للتقديم من خلال وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات التمويلية.