أمريكا تؤكد ضرورة تنسيق استجابة دولية لوقف انتشار جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مكتب التأهب للوباء فى البيت الأبيض راج بنجابى، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد إن قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشى مرض جدرى القرود حالة طوارئ صحية عالمية يثير قلقًا دوليًا وهو دعوة إلى العمل من أجل استجابة دولية منسقة لوقف انتشار المرض.
وأضاف بنجابى أنه منذ الأيام الأولى لتفشى المرض، اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن استراتيجية قوية وشاملة لمكافحة جدرى القردة هنا فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك التوسع الهائل فى شراء وتوزيع وإنتاج اللقاحات وتوسيع الوصول إلى الاختبارات والعلاجات والتواصل مع المجتمعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
واستدرك قائلا: ولكن هذا لا يكفى. فكما قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يجب علينا تكثيف عملنا لمكافحة هذا الفيروس بقوة وحماية المجتمعات فى الولايات المتحدة التى تأثرت بجدرى القردة.
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