ارتفاع إصابات جدرى القردة فى الولايات المتحدة إلى 2891 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمركز الأمريكى أن حالات الإصابة بلغت 900 حالة فى ولاية نيويورك وحدها، ويعقبها ولاية كاليفورنيا التى سجلت 356 حالة وتلتها ولاية الينوى بعدد 238 حالة.

وكانت إدارة الشئون الصحية بولاية فلوريدا قد أعلنت أمس أن عدد حالات الإصابة بالولاية بلغ 260 حالة أغلبها فى مناطق الجنوب.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قد قامت بتوزيع 300 ألف لقاح من نوع "جينوس" فى مختلف الولايات والمدن الأمريكية منذ شهر مايو الماضى ويتم حاليا تسليم 780 ألف جرعة لقاح للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن إدارة الشئون الصحية والخدمات الإنسانية طالبت بالفعل بشراء بـ5 ملايين جرعة لقاح ضد جدرى القردة قبل حلول عام 2023.

وقالت مدير مركز مكافحة الأمراض الأمريكى روشيل والينسكى إن الطلب يتزايد على التزود بلقاح جدرى القردة ويفوق الكميات المتاحة حاليا بالولايات المتحدة، الأمر الذى أدى إلى وجود طوابير انتظار فى ولاية نيويورك التى تعد الأكبر فى نسبة الإصابة.