أبو الغيط لـ لافروف: جدية الجهد العربى لتسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أجرى مباحثات موسعة مع الوزير الروسى والوفد المرافق له تناولت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تمت مناقشة مستجدات التعاون الثنائى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وكذا مذكرة التعاون لإنشاء منتدى التعاون العربى الروسى الذى ستعقد دورته السادسة عندما تتوافر الظروف المناسبة.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأوضاع فى أوكرانيا، حيث حرص أبو الغيط على الاستماع إلى طرح وزير الخارجية الروسى بشأن مجريات الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها المختلفة على العالم وعلى المنطقة العربية، وجدد أبو الغيط فى هذا الصدد ترحيب الأمانة العامة باتفاق إسطنبول لتسهيل عمليات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية فى البحر الأسود، وتطلعه لتنفيذه بحسن نية لتجنيب الكثير من الدول التبعات الخطيرة لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب.

وفى سياق الحديث عن الجهود الدبلوماسية للتسوية السلمية للأزمة، أكد أبو الغيط جدية الجهد العربى للمساهمة الفاعلة فى هذه الجهود من خلال استئناف مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة فى أوكرانيا اجتماعاتها لتعميق التباحث حول السبل الممكنة لتحقيق تقدم ملموس بهدف جمع الطرفين على طاولة التفاوض وبما يفضى إلى المساهمة فى وقف الحرب وتسوية النزاع.

وذكر المتحدث أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث نقل أبو الغيط لوزير الخارجية الروسى قلقه العميق من الانسداد الذى وصلت إليه الأمور فى ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذى تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين فى غياب أى أفق لحل النزاع، وحذر أبو الغيط من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحى بأن الوضع قد ينفجر فى أية لحظة، خاصة فى ظل الضبابية التى ستطبع الموقف الداخلى الإسرائيلى خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذى يستدعى ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسى يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن الجانبان استعرضا أيضا التطورات على صعيد الأزمة السورية فى ضوء نتائج قمة طهران بين روسيا وإيران وتركيا.

وقال المتحدث أن وزير الخارجية الروسى، وعقب لقائه بالأمين العام، ألقى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تمحورت حول مواقف موسكو من تطورات الحرب فى أوكرانيا وكذا بشأن مختلف القضايا الاقليمية.