ارتفاع ضحايا إطلاق نار بجامعة فى الفلبين لـ 3 قتلى

جدة - نرمين السيد - ووقعت الحادثة فى جامعة "أتينيو دى مانيلا" مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا، وتم اعتقال مطلق النار المفترض. وقالت السلطات إن روز فوريجاى رئيسة بلدية سابقة فى ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التى كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت. وأفادت الشرطة إن مساعدا لفوريجاى وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضا. وقالت جوى بيلمونت وهى رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها لوكالة فرانس برس "نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة". ونادرا ما تشهد الفلبين عمليات إطلاق نار فى المدارس والجامعات رغم قواعدها المتساهلة فى حيازة الأسلحة النارية، لكن اغتيال السياسيين أمر سائد خصوصا فى فترات الانتخابات.

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