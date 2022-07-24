جدة - نرمين السيد - ظهر رئيس الوزراء البريطانى المستقيل، بوريس جونسون، مؤخرًا فى جولة قام داخل مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين فى نورث يوركشاير ببريطانيا، حيث بدا السياسى البريطانى وهو يرتدى الزى العسكرى ويحاول تجريب السلاح الذى يتدرب عليه الجنود، ويضع على أذنيه سماعة لحمايتها من أصوات الطلقات النارية.





وحسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، فإن الفيديو الذى ظهر فيه جونسون يطغى عليه شىء من الدعائية، حيث نشره رئيس الوزراء المستقيل على صفحته عبر تويتر، وهو يقول على وقع مؤثرات صوتية: "أردت فقط أن تعرفوا أن البريطانيين يدعمون الأوكرانيين ويدعمونكم فى قتالكم". وأضاف جونسون: "أنا مقتنع بشكل لا لبس فيه أن بإمكانكم تحقيق النصر وأنكم ستنتصرون". وأشار جونسون إلى أن التدريب جزء من الالتزام الضخم الذى قدمته بريطانيا، قائلاً إن بلاده تطمح لتدريب "نحو 10 من الجنود الأوكرانيين خلال الأشهر المقبلة". وأكد فخره بالدور الذى تلعبه بريطانيا فى الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ 24 فبراير الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالزى العسكرى.. بوريس جونسون يتجول فى مركز لتدريب جنود أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.