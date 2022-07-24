رابط www.moe.gov.sd للكشف عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وكل الولايات من موقع وزارة التربية والتعليم السوداني

رابط الكشف عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم المقرر على ان يتم تفعيله امام جميع الطلاب والطالبات فى الساعات القليلة المقبلة بعدما أدى جميع وكل الطلاب فى كل الولايات السودانية كافة الاختبارات المقررة عليهم والتي بدأت عمليات عقدها فى شهر مايو الماضي ما بين يوم 22 مايو حتى يوم 30 مايو على ان يتم التأكيد على ان نتائج الطلاب سيجري العمل على إعلانها بصورة وبشكل تدريجى فى كل الولايات السودانية بشكل نستعرض نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الكشف عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم وكل الولايات السودانية من المقرر على ان يتم الاعلان عنها مما تشهد على غرار هذا الامر أعلى معدل من البحث كونها واحدة من النتائج التي من خلالها سيتم نقل الطلاب إلى مرحلة التعليم الثانوي مباشرة مما تشهد على غرار هذا الامر أعلى معدل من البحث على جوجل نظراً الى اهميتها على ان يتم تداول تصريحات رسمية على قرب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات على مستوى عدد كبير من الولايات السودانية مما تشير التصريحات على ان خلال الساعات القليلة المقبلة تبدأ جميع الإدارات التعليمية السودانية بالعمل على اعلان نتائج شهادة الاساس الاسم الرباعي ورقم المقعد من خلال عقد مؤتمر صفحياً للكشف عن تلك تلك النتائج على الهواء مباشرة

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الاساس

للاستعلام عن نتائج شهادة الاساس ولاية الخرطوم وجميع الولايات السودانية كل ماعليك فعله هو اتباع مجموعة من الخطوات لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

وبهذا ستكون على الفور أمامك نتيجة شهادة الاساس معلنة على الفور مع العلم على ان نتيجة شهادة الاساس من المقرر على ان يتم الاعلان والكشف عنها بصورة وبشكل تدريجية فى كل الولايات السودانية على شكل نرصد ونتابع مع حضراتكم