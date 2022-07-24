نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الاعتراض على النقل الخارجي للوظائف التعليمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد الاعتراض على النقل الخارجي .. تتيح وزارة التربية والتعليم السعودية الحق في الاعتراض على حركة التنقلات والندب والنقل الخارجي للموظفين التابعين لها أو الموجودين في الوظائف التعليمية بشكل عام قبل إعلان حركة النقل الخارجي بشكل رسمي وذلك من أجل دراسة الأسباب القهرية الخاصة بالموظف أو المعلم أو المعلمة ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم السعودية فإن شاغلي الوظائف التعليمية يمكنهم الاعتراض على نتيجة حركة التنقلات الخارجية من المعلمين والمعلمات لمدة 3 أيام وذلك بشكل إلكتروني كامل وذلك ممن لهم مبررات يعتقد أنها أثرت على إجراءات النقل أو المفاضلة بين المتقدمين ويتم بعد التظلم أو الاعتراض اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي لكافة شاغلي الوظائف التعليمية .
مواعيد الاعتراض على النقل الخارجي
وتبدأ إدارات التعليم التابعة للوزارة في استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين وكذلك للمعلمات بداية من غدًا الأحد.
وذلك عبر نظام فارس الإلكتروني عبر الإنترنت كما يتاح للراغبين في النقل تحديد القطاعات وكذلك المدارس.
طبقاً للاحتياج الذي تعلن عنه كل إدارات شؤون المعلمين التابعة للإدارات التعليمية وذلك كضمانة أساسية للبداية الجادة والرسمية للعام الدراسي الجديد.
والذي مقرر أن يبدأ رسميًا بتاريه يةن 1 شهر صفر 1444 هجريًا وتكون المباشرة الفعلية لجميع المنقولين.
تبعًا للحركة الخارجية للنقل والندب وحتى الداخلية وعودة المعلمين والمعلمات إلى العام الدراسي الجديد في أول شهر صفر رسميًا .
ويبدأ الاعتراض لـ 3 أيام الأحد والإثنين والثلاثاء فقط .
خطوات تقديم الاعتراض على النقل الخارجي للوظائف التعليمية
- كل ما عليك فعله هو الدخول على رابط نظام موقع نور إلكترونيًا عبر الإنترنت.
- وبعد تقوم بإدخال بيانات الشخص الذي يريد الاعتراض سواء اسم مستخدم أو كلمة مرور.
- ويضغط بعدها على الدخول أو تسجيل الدخول ويختار خدمات المعلمين وبعدها تنقر فوق شؤون المعلمين.
- وبعدها الضغط على الاستعلام عن النقل (الخارجي ) وندخل البيانات التي ستطلب منك .
- وبعدها تقوم باستكمال الخطوات والمنصة ستعرض نتيجة الطلب الخاص بالاعتراض سواء بالقبول أو بالرفض.
- وفي حالة رفض الطلب يمكنك الاعتراض أيضًا على الاعتراض وتقديم الأسباب وتستكمل الخطوات
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