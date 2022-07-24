كم سعر ومواصفات جوال اوبو الجديد في السعودية؟

جوال اوبو الجديد من الجوالات التي تنافس كبرى الشركات المتخصصة على مستوى العالم، فعلى الرغم من ظهور شركة أوبو حديثًا في السوق إلا أنها استطاعت أن توفر جوالات مميزة منها اوبو رينو 6 وجوالاتها تناسب كافة الفئات لأنها متوسطة السعر وبإمكانيات رائعة، وعند معرفة أسعار تليفونات اوبو في السعودية تستطيع الشراء بنظام التقسيط أو الكاش، كما أن هناك موزعين معتمدين للشركة للحصول على الضمان، وسوف نقدم تقرير شامل عن جوال اوبو الجديد في السوق.

جوال اوبو الجديد

كل عام تُطل علينا شركة أوبو بالعديد من الجوالات المتميزة والتي تضيف إليها الجديد كل عام، وأما عن جوال اوبو الجديد رينو 8 المميز فمن المتوقع نزوله في السوق السعودية أو في الوطن العربي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل بحسب المصادر الجديدة ويمكن شراءه من خلال الموزعين المعتمدين أو من خلال مكتبة جرير بعد أن تقوم بالإعلان عن توافره عبر صفحتها الرسمية.

مواصفات موبايل اوبو رينو 8

تقدم الشركة جوالات بإصدارين من جوال اوبو رينو 8 لتلبية احتياجات العملاء وبأسعار مناسبة، والاختلاف بين كل إصدار وآخر سيكون من خلال المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية فمن المتوقع أن تكون المواصفات كما يلي:

إصدار رينو 8 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

بينما الإصدار الثاني فمن المتوقع أن يصل حجم الذاكرة الداخلية إلى 256 جيجا بايت ومساحة الذاكرة العشوائية إما 8 جيجا بايت أو بحد أقصى 12 جيجا بايت.

دقة وضوح الكاميرا عالية سواء الخلفية أو كاميرا السلفي، فأما عن أقصى حجم للكاميرا الخلفية فهو متوقع أن يكون 50 ميجا بيكسل ولكن لم يتم التأكيد بعد على ذلك، والأمامية ستكون 32 مبيجا بيكسل.

دعم الشحن السريع وإمكانية الانتهاء من الشحن في غضون أربعين دقيقة وربما أقل من ذلك.

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير كما متوفر ألوان عديدة.

كم سعر oppo رينو 8

أولى الدول العربية المتوقع استقبالها للجوال فهي المملكة العربية السعودية والسعر سيكون 1737 ريال سعودي كمتوسط سعر للإصدار الأول، وثاني الدول ستكون الإمارات العربية المتحدة وسيكون السعر متوسط 1729 درهم إماراتي وهذه أسعار إصدار 128 جيجا بايت داخل الدولة.