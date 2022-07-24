نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تخفيض رسوم الزيارة العائلية للسعودية 2022 وشروط التقديم عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض رسوم الزيارة العائلية للسعودية 2022 .. يتسائل بعض الوافدين الموجودين للعمل بالمملكة العربية السعودية عن رسوم الزيارة العائلية لعام 2022 وبيان حقيقة هل تم تخفيض تلك الرسوم أم لا وهل حدث تغيير فعلي في الشروط والطريقة الخاصة بالتقديم من أجل الزيارة فذلك المقال سيوضح لك بكل تفصيل هذه الأشياء ويجيب على كافة تساؤلاتك الخاصة بالزيارة العائلية وحقيقة تخفيض رسومها وطريقة وشروط التقديم عليها لأسرتك أو لفرد واحد.

وقد ردت الهيئة العامة لللجوازات السعودية على كافة التساؤلات الخاصة بالمواطنين السعوديين وكذلك الوافدين العاملين بالمملكة والراغبين في استقدام أسرهم من أجل رؤيتهم وعمل لهم زيارة عائلية للملكة سواء بدون أداء حج أو عمرة أو بأداء حج وعمرة أو حتى وفقًا لأقارب الدرجة الأولى أو لمدة قصيرة أو طويلة.

تخفيض رسوم الزيارة العائلية للسعودية 2022

فقد قالت أن الأفراد الراغبين في استقدام أقاربهم مثل الزوجة والأبناء والوالدين والأخوات للسعودية القيام بدفع رسوم استقدامهم سواء دون أداء المناسك أو بالمناسك.

وعرضت قائمة كاملة بها الرسوم المخصصة والمعتمدة من قبل هيئة الجوازات السعودية تحديدًا بعد انتشار العديد من التساؤلات من قبل المواطنين والوافدين .

وقالت الهيئة العامة أن الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية لم تخفض .

ولم يحدث تعديل من قبل الهيئة أو السلطات السعودية في جدول الزيارات العائلية فرسوم الزيارة العائلية متفاوتة وتختلف باختلاف عدد الأيام والمدة التي يقضيها الزائر للملكة وفقًا للتفصيل التالي:

رسوم الزيارة العائلية للسعودية 2022 لأول مرة

مدة التأشيرة العائلية لأول مرة لفترة 14 يوم أو 30 يوم أو 90 يوم تكون قيمتها ألفي ريال سعودي أما عن رسوم الخاصة بالفيزا العائلية للسعودية لمدة 6 أشهر تكون قيمتها 3 آلاف ريال سعودي لكافة التأشيرات أما عن المصاريف الخاصة بالزيارات العائلية لفترة 12 شهرًا تكون قيمتها 5 آلاف ريال سعودي ومصاريف الزيارات العائلية لعامين تبلغ قيمتها 8 آلاف ريال سعودي لكافة التأشيرات.

كما وضحت أنه قد توجد مصاريف إضافية للزيارة العائلية لأول مرة تتراوح بين 150 وحتى 200 ريال سعودي تدفع مقدمًا كرسوم للبنوك في المملكة السعودية لتحويل مبلغ الزيارة لأول مرة للزوجة فمن الممكن أن تزيد أيضًا كتكاليف دفع .