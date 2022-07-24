نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود فري فاير صالح للجميع 2022 اكواد Free Fire جديدة غير مستعملة تعمل 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير احدث اكواد لعبة فري فاير Free Fire كودات غير مستعملة وتعمل 100% من الموقع الرسمي قارينا للحصول علي هدايا ومكافئات، نظرا لتزايد البحث عن اكواد فري فاير من قبل محبي اللعبة في العديد من دول العالم حيث انتشرت لعبة Free Fire في وقت قياسي منذ إصدارها من قبل الشركة المنتجة، وتعد أكواد هذه اللعبة من أهم الأشياء التي يحرص اللاعب على الحصول عليها، وذلك للاستفادة منها من خلال استبدالها بالهدايا والجوائز التي يتضمنها عليها كل كود.

كود فري فاير

هناك الكثير من المميزات التي تمنحها لك هذه اللعبة المميزة ومن ضمن هذه المميزات يمنحك لها شحن كود فري فاير عدد من الرقصات، بالإضافة إلى الكثير من السكنات المختلفة حيث تكون مفعلة مدى الحياة، كما تحصل على باقات مميزة من الجواهر التي يزيد عددها عن 99.999 جوهرة، علاوة على أحدث الأسلحة والذخائر التي يستخدمها اللاعبين في هذه اللعبة.

اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل

نعرض لكم من خلال السطور التالية أحدث اكواد فري فاير التي يمكنكم استخدامها خلال اللعبة بكل سهولة ومن ضمن هذه الأكواد ما يلي:

كود صندوق لوت لسلاح الببغاء الاستوائي: RP4TXG29EXSJ ثم كود صندوق سلاح أكاديمية المتمردين لوتى: KPHU7KHDRLKW كود جلد التنين: SD19 RKJ1 75GR ثم كود باقة العيد الوطني: BGFDZBZC57 ومن ثم كود سيد العقول سلاح صندوق لوت: MNWENA5A8BLQE ثم كود غلاف بندقية عشوائي: AK FFIC-RF85-4MZT ثم كود مكافآت عشوائية: FBSH-ARE1-ORBU5 كود الحصول علي الجواهر: BOOY K4Y9 SGLM

موقع استبدال كود فري فاير

لتفعيل هذه الأكواد واستخدامها والاستفادة منها يجب أن نقوم بذلك من خلال موقع قارينا فري فاير ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

اولا يتم الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي وهو موقع غارينا.

ثم يضغط اللاعب على أيقونة استبدال الكود.

ومن ثم قم بكتابة الكود في الخانة المخصصة له.

ثم بعد ذلك يتم استبدال الكود بكل سهولة للاستمتاع بأجمل الهدايا التي يمنحها كل كود من هذه الأكواد.

اكواد سكنات وجواهر Free Fire

نعرض لكم الآن أحدث أكواد سكنات Free Fire التي تمنحك الكثير من المميزات التي يستمتع بها اللاعبين من محبي هذه اللعبة المميزة ومن ضمن هذه الأكواد ما يلي: