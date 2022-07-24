خطوات التسجيل في الدعم السكني للمواطنين ماهو sakani

خطوات التسجيل في الدعم السكني أعلنت وزارة الإسكان عن موعد صرف الدعم السكني وصرف المستحقات لمن ينطبق عليهم الشروط التي تقررها الوزارة للاستفادة بهذا الدعم، ويتم تقديم طلب الحصول على الدعم السكني بطريقة مباشرة عند الدخول على الرابط الخاص لبوابة سكني،وإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم واتباع خطوات التقديم، كما حددت الوزارة موعد محدد للتقديم وقبول الطلبات، كما سهلت عملية التقديم على بوابة سكني.

موعد صرف الدعم السكني

تحدد الوزارة موعد محدد لتقديم طلبات المتقدمين للاستفادة بالدعم السكني عبر بوابة سكني، وأكدت الوزارة أنه في حالة مصادفة موعد التقديم يوم عطلة يتم تقديم أو تأخير موعد التقديم، وأكدت أيضًا ضرورة توافق الشروط على المتقدم لضمان قبول الطلب.

شروط تقديم الدعم السكني

بعد معرفة موعد صرف الدعم السكني أما عن الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، والإقامة الدائمة بالمملكة السعودية، امتلاك المتقدم عقار مكتوب باسمه، أن يزيد عمر المتقدم عن 24عام، ولابد من وجود إثبات من قبل المتقدم يدل على عدم استفادته من أي دعم تقدمه الحكومة داخل المملكة السعودية.

خطوات التقديم على الدعم السكني

يستطيع المتقدم الاستفادة بالدعم السكني عن طريق بوابة سكني يتم الدخول على البوابة عن طريق الرابط الخاص وإختيار التسجيل السكني الموجود ضمن الاختيارات بالموقع، بعد تسجيل الدخول على بوابة سكني والموافقة على الشروط والأحكام، وبعد استلام كلمة المرور لابد من كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم وكتابة رقم الهوية الخاص بالمتقدم ولابد من الإجابة على الأسئلة المطروحة بدقة وبعدها النقر على استحقاق.

الدعم السكني

يعتبر الدعم السكني من المبادرات التي تقدمها الحكومة داخل المملكة السعودية، وتقدمها وزارة الإسكان لإيجاد حلول للمشكلة السكانية وتستهدف المبادرة الأسر التي لا تملك سكنًا وتقديم الخدمات والتسهيلات التي تساعد في الحصول على سكن آمن، وهناك الكثير من مبادرات الدعم السكني التي تخص المدنيين وأخرى دعم سكني للمعلمين والعسكرين، لذلك ينتظر الكثير فتح باب التقديم على الدعم السكني للاستفادة من المبادرة.

قدمنا في هذا المقال بعض المعلومات عن موعد صرف الدعم السكني والشروط اللازم توافرها حتى يتم قبول طلب والدعم والخطوات التي يتبعها المتقدم حتى يتمكن من التقديم بسهولة.