موعد صرف الرواتب راتب يوليو في المملكة موعد نزول راتب التقاعد 1443

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موعد صرف الرواتب راتب يوليو في المملكة يعتبر راتب التقاعد الشهري الذي يحصل على كافة المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وسيلة للتعبير عن الشكر والامتنان للمواطن على تقديمه خدمات لبلده طوال فترة عمله في مقر عمله، ولهذا يكون من حق أي مواطن سعودي متقاعد وصل لسن المعاش أن يصرف راتب التقاعد المخصص، ويحصل على الراتب أيضاً إذا أصيب بمرض ما أثناء فترة عمله، وفي حالة تعرضه لإصابة جعلته عاجزاً بشكل كبير عن أداء عمله، وعند حدوث ذلك تقوم اللجان الطبية بفحص المواطن الذي يرغب في الحصول على راتب التقاعد وإصدار تقرير طبي بحالته وهذا التقرير يقدم للجهات المسئولة حتى يصبح مستحق الحصول على المعاش.
موعد نزول راتب التقاعد 1443
مع اقتراب انتهاء شهر يوليو الحالي ٢٠٢٢ تزداد عمليات البحث عن الموعد الرسمي المقرر فيه نزول راتب التقاعد للشهر الحالي، حيث نجد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد صرحت أن موعد نزول رواتب المتقاعدين سوف يكون يوم الخامس والعشرين من كل شهر في وقت مبكر، وفي حالة ما كان هذا اليوم يوافق يوم جمعة فسوف يتم صرف الراتب في اليوم الذي يسبقه أي يوم الرابع والعشرين وإذا صادف يوم السبت فسوف يتم صرف الراتب في يوم السادس والعشرين، وبهذا نجد أن الوقت المتبقي لنزول راتب التقاعد الخاص بشهر يوليو الحالي يومين فقط.
مواعيد صرف راتب التقاعد الجديد
كما ذكرنا سابقاً أن الجهة المسئولة عن تحديد مواعيد صرف رواتب التقاعد في المملكة العربية السعودية بشكل شهري هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، فقد قامت بتحديد مواعيد صرف الرواتب لعدة شهور قادمة كما يلي:
- موعد صرف راتب التقاعد شهر يوليو الحالي: من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد للشهر الحالي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الذي يوافق يوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٣ هجرياً.
- موعد صرف راتب التقاعد لشهر أغسطس: سوف يتم صرف الراتب لهذا الشهر في يوم الخامس والعشرين من أغسطس، الموافق يوم السابع والعشرين من شهر محرم لعام ١٤٤٣ هجرياً.
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