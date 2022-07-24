حالات تقديم المتزوجة لبرنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي

تقديم المتزوجة لبرنامج حساب المواطن ويتسائل المواطنون عن برنامج حساب المواطن ومن الذي يحق له الاستفادة منه والحالات التي تجعل المتزوجة مستفيدة بشكل رئيسي من البرنامج والشروط التي يجب أن تنطبق عليها من أجل الاستفادة فقد أوضح البرنامج أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كأحد المستفيدين الرئيسيين في عدد معين من الحالات وخصصت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج من أجل دعم الأسر ورفع العناء والمعاناة عنهم ودفعهم لمواجهة التحديات اليومية .

تقديم المتزوجة لبرنامج حساب المواطن

أوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن الحالات الخمسة التي يحق فيها المتزوج التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وهي الحالات الآتية :-

حالات دخول المتزوجة لبرنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي

أن تكون المتزوجة زوجها غير سعودية أو مهجور

وأن تكون متزوجة من سجين أو زوجها متغيب أو غائب أو عائلة فاقدة الأهلية .

طريقة إضافة تابع جديد للمستفيد الرئيسي

وعلى المتزوجة الطالبة للاستفادة من برنامج حساب المواطن أن تقدم المستندات الأصلية والأوراق المطلوبة منها بشكل كامل للتأكد من صحة المعلومات وفي حال لم تكن ضمن الحالات السابقة للبرنامج يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة .

خطوات تعديل التابعين لرب الأسرة أو المستفيد الرئيسي

ووضح حساب المواطن الطريقة الصحيحة من أجل تعديل التابعين لرب الأسرة أو المستفيد من البرنامج الرئيسي وشروط كذلك إضافة التابع الجديد بأن كل حساب لديه 6 تابعين فقط لكن تم تسجيل 5 منهم فقط

وذلك عن طريق تسجيل الدخول بشكل رئيسي على بوابة حساب المواطن الرسمية

وبعدها الانتقال إلى تفاصيل الطلب ومن ثم إضافة بيانات التابعين وفتحها

والخطوة التالية أن ضغط على زر إضافة

إذا كنت ترغب في إضافة تابع جديد أو حفظ إذا انتهيت من الإضافة.

شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن