نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تليفونات اوبو في السعودية وعروض مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليل اسعار تليفونات اوبو في السعودية تقدمه منافذ البيع ولكن ينبغي أن يحرص المستخدمين على متابعة الأسعار أولًا بأول إذ أن السوق المحلي يشهد تذبذب في الأسعار وخصوصًا بعد الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية والراهنة، وعن أوبو في السعودية فهي من أنواع الجوالات التي تحققت نجاح كبير وتوفرت في الكثير من الأماكن وخصوصًا سلسلة رينو المميزة التي تنافس الكثير من الهواتف وسوف نتعرف على سعر اوبو الجديد وسنقدم أيضًا أسعار جوالات oppo المتوقع نزولها خلال الشهر الجاري.

اسعار تليفونات اوبو في السعودية

تخصصت شركة أوبو في إنتاج العديد من الجوالات الحديثة، كما أنها تميزت عن الشركات الأخرى في دقة وضوح كاميرا الإصدارات التي تقدمها في السوق، وبالرغم من تعدد مواصفاتها إلا أن أسعارها مناسبة للجميع، وتصنف على أنها من الجوالات متوسطة السعر بالمقارنة مع العديد من الجوالات الأخرى، وأما عن آخر اسعار تليفونات اوبو في السعودية فهي كما يلي:

نبدأ بسلسلة رينو المميزة، ومنها أوبو رينو 5 برو في السعودية، فهو من أفضل الإصدارات التي قدمتها الشركة حيث أنه يتسع للاحتفاظ بالمقاطع المرئية والصوتية بسبب مساحة التخزين الكبيرة والتي تبلغ 256 جيجا بايت، والرامات التي تبلغ 12 جيجا بايت، وسعر الجوال باللون الأسود والفضي حوالي 2399 ريال سعودي.

كما أن الشركة أطلقت بالفعل في السوق أوبو رينو 6 برو المميز بنفس مساحة تخزين الجوال السابق والذاكرة العشوائية ولكن هناك اختلافات في دقة وضوح الكاميرا وبعض المواصفات الداخلية الأخرى ويمكن شراء الجوال بسعر 2599 ريال سعودي لكافة الألوان المتاحة في السوق.

سعر اوبو A94 في السعودية

وعن الفئات السعرية الأقل فقد قدمت الشركة جوال اوبو A94 المميز بمساحة تخزين 128 جيجا بايت، وحجم الذاكرة العشوائية 8 وهو أحدث الإصدارات التي تدعم شبكات الجيل الرابع ومتوفر لدى مكتبة جرير بسعر 999 ريال سعودي.

جوالات اوبو في مكتبة جرير

وهناك العديد من أنواع الجوالات الأخرى المتوفرة لدى المكتبة ويمكن الاطلاع على آخر الأسعار ومتابعتها من خلال الرابط التالي: