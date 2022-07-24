تمويل شركة اليسر يصل لـ300 ألف ريال بفترة سداد مرنة الشروط والاوراق المطلوبة

يعد تمويل شركة اليسر من أهم التمويلات التي يبحص عنها المواطنين داخل المملكة والأشخاص المقيمين وذلك لسداد حاجتهم، وتصل إمكانية الحصول على مبلغ التمويل إلى حوالي 300 ألف ريال سعودي، ويتميز تمويل اليسر بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها وهي أن يكون متوافق مع أحكام الشريعة والقوانين والأحكام، حيث تعتبر شركة اليسر من إحدى المؤسسات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، ونوضح بداخل المقال شروط التمويل واهم مايميزه وانواع تمويلات شركة اليسر وكيفية الحصول على التمويل، حيث حرصت شركة اليسرعلى أن توفر إلى المواطنين بالسعودية الكثير من التمويلات التي تساعدهم في مختلف أمور حياتهم ولكن أعلنت الشركة عن الكثير من الشروط التي يلزم استيفائها من أجل الحصول على القرض، وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، التي باتت الخيار الأول في عالم التمويل على مستوى المملكة العربية السعودية، وذات دور ريادي في خدمات التمويل من خلال ابتكار برامج تمويل متنوعة، بحيث تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتعمل تحت رقابة إشراف البنك المركزي السعودي في ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الانتاجية والتمويل الإستهلاكي.

شروط الحصول على تمويل شركة اليسر للتقسيط:

من الضروري أن تكون خدمة العمل للشخص المستفيد بحد أدنى 3 أشهر.

كما يشترط التمويل ان يتاح للعملاء السعوديين والمقيمين ممن هم بسن (22 – 60 سنه)، وبالنسبة للعسكري بحسب العمر التقاعدي.

ويشترط التمويل ان يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يجب أن يبدأ من 5,000 ريال.

ويشترط التمويل تطبق الشروط والأحكام.

مزايا التمويل:

إمكانية وصول مبلغ التمويل حتى 300 ألف ريال سعودي.

تمويل لا يتطلب وجود كفيل.

تمويل بهامش ربح تنافسي.

تمويل على فترة سداد مرنة، حيث تصل الى 60 شهرًا.

المستندات المطلوبة قد أوضحت شركة اليسر من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط للتمكن من الحصول على التمويل الشخصي عبر (منتج التورق) وضرورة تقديم المستندات المطلوبة وهي:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية للمواطن/ أو هوية مقيم للوافد المقيم.

مطلوب احضار تعريف بالراتب ( بالنسبة للمنشآت الخاصة يجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية).

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر.

مطلوب كتابة العنوان الوطني.

شروط الحصول على تمويل شركة اليسر للتقسيط – منتج تمويل السلع الاستهلاكية:

فمن الجدير بالذكر ان منتج تمويل السلع الاستهلاكية مخصص لتلبية احتياجات ورغبات العملاء في امتلاك المتطلبات المنزلية أو الشخصية مثل الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية، والأثاث وغيرها، وذلك عن طريق التقسيط بأقساط مُيسرة، من خلال شركاء شركة اليسر وهم : ( x- سايت ، المنيع، الكترو، تي اكسبرس، السلطان، مجموعة المتبولي المتحدة، السديري، الربيع والصيف، إيزون.

يشترط للحصول على التمويل أن يكون السن (22 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي.

كما يشترط أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 5,000 ريال سعودي.

ويشترط ان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

وتُطبّق الشروط والأحكام.

المستندات المطلوب توفيرها للحصول على التمويل كالتالي:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي/ أو هوية مقيم للوافد المقيم في المملكة.

مطلوب كتابة التعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية).

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

مطلوب كتابة العنوان الوطني.

خطوات الحصول على تمويل من شركة اليسر: