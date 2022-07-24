https://moe.gov.jo/ موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2022 خطوات الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم المملكة الاردنية الهاشمية

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء امتحانات التوجيهي في الأردن 2022 التي كانت قد بدأت خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الخاص بالامتحانات المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الطلاب في جميع المحافظات الأردنية لكي يتم التعرف على موعد إعلان امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2022، وهي الامتحانات التي تمثل أهمية كبيرة للطلاب لكي يتم التعرف على المعدلات التي تم الحصول عليها لكي تحدد الجامعات التي يلتحق بها الطلاب خلال الفترة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 وكيفية استخراج النتائج الخاصة بجميع الطلاب.

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا عن بعض التطورات الهامة بخصوص إعلان نتائج طلاب التوجيهي في الأردن، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إنهاء امتحانات النتائج التي تليها مرحلة إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية ، والتي تعتبر هي المسؤول رسميًا عن الإعلان عن جميع النتائج للطلاب في مختلف المراحل الدراسية المختلفة بشكل عام، وقد أكدت أنه قد من المقرر أن تنتهي امتحانات الطلاب يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو، ومن ثم تبدأ أعمال تصحيح كافة أعمال تصحيح الامتحانات للطلاب في الأيام المقبلة، وهي الامتحانات التي جاءت بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدتها وزارة التربية والتعليم الأردنية في الكتاب الدوري الذي أعلنته، وقد أشارت إلى أن المرحلة الأخيرة تتمثل في رصد الدرجات والنتائج التي تتعلق بجميع الطلاب تمهيدا لطرحها إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه يمكن لكافة الطلاب التعرف على نتائج امتحانات التوجيهي 2022 الدور الأول بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.